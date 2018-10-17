«Рубин»: «Чалов забьет меньше, чем Азмун»

Пресс-служба казанского «Рубина» выразила мнение насчет того, кто забьет больше голов в РПЛ в этом сезоне. Они предположили, что иранский нападающий команды Сердар Азмун обгонит форварда московского ЦСКА Федора Чалова по этому показателю.

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги предложила подписчикам в «Инстаграме» угадать, сколько голов забьет Чалов, нынешний лидер бомбардирской гонки, к концу сезона. На этот вопрос «Рубин» в комментариях ответил следующим образом: «Меньше, чем Сердар Азмун».

На счету 20-летнего Чалова семь голов после 10 матчей за ЦСКА в этом сезоне Премьер-Лиги. В активе 23-летнего Азмуна четыре гола после 10 встреч в составе «Рубина»

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Instagram РПЛ