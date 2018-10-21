Зе Луиш забил первый гол «Спартака» с игры

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимает тульский «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена».

Первый гол в этом матче забил нападающий «красно-белых» Зе Луиш, отправивший мяч в ворота «Арсенала» на 14-й минуте. Этот гол стал первым голом «Спартака» с игры в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

13′ ГОООООООЛ!!! Зе Луиш с передачи Луиса Адриано!#СпартакАрсенал – 1:0 pic.twitter.com/ETxbWtUvd0 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 21, 2018

В текущем сезоне «Спартак» забил 10 голов со стандартов. Команда Массимо Карреры имеет лучший результат в Европе по данному показателю.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»