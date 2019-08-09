«Барселона» готовит новое предложение по Неймару

«Барселона» не оставляет попыток вернуть бразильского форварда «ПСЖ» Неймара. Каталонский клуб готовит улучшенное предложение французскому клубу.

Ради нападающего сборной Бразилии каталонцы согласны включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо. Кроме того, «Барселона» попросила самого футболиста не принимать предложение «Реала».

Финансово вариант с мадридским клубом выглядит более выгодным. Однако, «Барса» рассчитывает, что нападающий выберет клуб, за который он уже выступал в период с 2013 по 2017 год. Помимо этого, «сине-гранатовые» надеются, что игрок почти вдвое снизит требования по зарплате.

В прошедшем сезоне Неймар провел 17 матчей в чемпионате Франции. На его счету 15 голов и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es