«Ювентус» разгромил «Фиорентину», а Роналду забил свой 10-й мяч в Серии А

Лидер Серии А «Ювентус» разгромил в гостевом матче 14-го тура «Фиорентину. Туринцы отправили в ворота флорентийцев три мяча. По словам главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри, «когда у тебя впереди такая талантливая атакующая линия, важно ее не ограничивать указаниями».

«Было непросто, атмосфера была заряженная, весь город ждал эту игру. Я попросил ребят быть сильными и после периода, когда мы позволили сопернику держать мяч на протяжении 10 минут подряд, мы реорганизовались, — отметил Аллегри. — Второй гол позволил нам снять напряжение, мы успокоились. У нас было больше моментов. Безусловно, мы могли сделать счет 2:0 и раньше».

Главный тренер «Ювентуса» добавил: «Во Флоренции нужно быть внимательным, здесь матчи всегда продолжаются вплоть до финального свистка. Наш соперник обладает техникой и скоростью, но мы хорошо оборонялись против их подач».

В этой встрече свой 10-й гол в Серии А забил Криштиану Роналду. Он стал первым новичком «Ювентуса» за 61 год, который забил 10 мячей в 14 стартовых встречах.

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru показывает видеотрансляции матчей итальянской Серии А и испанской Ла Лиги.

Серия А. 14-й тур

«Фиорентина» –« Ювентус» — 0:3 (0:1)

1 декабря. «Артемио Франки»

«Фиорентина»: Лафон, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго, Фернандеш, Верету, Жерсон (Терео, 80), Бенасси (Пьяцца, 65), Кьеза, Симеоне.

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Де Шильо, Жоау Канселу, Кьеллини, Куадрадо (Дуглас Коста, 84), Бентанкур, Матюиди, Дибала, Манджукич (Кин, 88), Роналду (Бернардески, 80).

Голы: 1:0 — Бентанкур, 31, 2:0 — Кьеллини, 69, 3:0 — Роналду, 78 — с пенальти.

Предупреждения: Манджукич (11), Фернандеш (43), Бентанкур (50), Витор Уго (51), Миленкович (64), Пеццелья (71), Роналду (79), Терео (88), Верету (90).

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: Football Italia

Фото: Global Look Press

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