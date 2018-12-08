Манджукич забил юбилейный гол, поразив ворота «Интера» роскошным ударом головой в падении

Гол хорватского нападающего Марио Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Интером» в матче 15-го тура Серии А. Туринцы победили со счетом 1:0, а для самого Манджукича этот мяч стал 150-м, забитым в играх национальных чемпионатов.

Марио Манджукич откликнулся на передачу с левого фланга от Жоау Канселу. Хорват поразил ворота «Интера» ударом головой в падении! Этот гол стал для Манджукича 7-м в нынешнем чемпионате.

Марио Манджукич теперь имеет на своем счету 150 забитых мячей. В итальянской Серии А он отличился 29 раз, в немецкой Бундеслиге 53 раза, в чемпионате Хорватии 56 раз.

Серия А. 15-й тур

«Ювентус» – «Интер» — 1:0 (0:0)

7 декабря. «Альянц Стэдиум»

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Жоау Канселу, Де Шильо, Кьеллини, Бентанкур, Пьянич (Джан, 82), Матюиди, Роналду, Дибала (Дуглас Коста, 72), Манджукич.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Асамоа, Врсалько, Миранда, Жоау Мариу (Мартинес, 77), Брозович, Перишич, Гальярдини (Кейта Бальде, 70), Политано (Валеро, 58), Икарди.

Гол: 1:0 — Манджукич, 66.

Предупреждение: Пьянич (6), Бентанкур (54), Перишич (55), Брозович (57).

«Ювентус» одержал 14-ю победу в чемпионате Италии. Туринский клуб оторвался от «Наполи», идущего вторым в таблице, на 11 очков, при этом неаполитанцы провели на матч меньше.

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Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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