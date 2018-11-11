Карим Бензема забил «Сельте» два невероятных гола

«Реал» уверенно обыграл «Сельту» в гостях (4:2) в матче 12-го тура испанской Ла Лиги. Карим Бензема сделал дубль, хотя второй мяч француза в протоколе встречи был записан как автогол.

Французский нападающий был лучшим игроком на поле. Первый мяч он забил в первом тайме после отличного паса Луки Модрича. Бензема выскочил один на один с голкипером соперника и уверенно пробил в ближний угол – 1:0.

Во втором голевом эпизоде с участием Бензема, который случился уже во втором тайме, французу вновь ассистировал Модрич. «Девятка» «Реала» буквально вколотил мяч в сетку ворот. Удару не смогли помешать ни вратарь, ни штанга, ни защитник Кабраль – 2:0.

Вдохновленных настроем Карима Бензема партнеров не остановили даже три травмы, из-за которых тренер «Реала» Сантьяго Солари произвел три вынужденные замены. Мадридцы забили еще дважды, совсем не расстроившись двум пропущенным от «Сельты» мячам.

Ла Лига. 12-й тур

«Сельта» — «Реал» — 2:4 (0:1)

11 ноября. «Балайдос»

«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Жунка, Мальо, Кабраль, Браис Мендес, Бельтран (Мор, 63), Йокушлу, Буфаль (Юльсагер, 63), Аспас, Макси Гомес.

«Реал»: Куртуа, Начо (Асенсио, 71), Регилон (Хавьер Санчес, 45), Одриосола, Рамос, Модрич, Каземиро (Себальос, 19), Васкес, Кроос, Бэйл, Бензема.

Голы: 0:1 –Бензема, 23, 0:2 – Кабраль, 56- в свои ворота, 1:2 – Мальо, 61, 1:3 – Рамос, 83 – с пенальти, 1:4 – Себальос, 90, 2:4 – Браис Мендес, 90.

Предупреждения: Регилон (37), Кабраль (40), Мальо (41), Жунка (44), Хавьер Санчес (53).

Удаление: Кабраль (87).

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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