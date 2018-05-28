Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 30 мая)

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Bale

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 30 мая (начало в 15:00 по московскому времени) мы подводим итоги еврокубкового сезона и анонсируем решающие товарищеские матчи перед стартом ЧМ-2018. Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

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Фото: Global Look Press

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