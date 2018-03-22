Шоу «Футбол днем» (эфир 22 марта). Проблемы и надежды сборной России

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Новый выпуск шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 22 марта (начало в 15:00 по московскому времени) мы предвкушаем предстоящие товарищеские матчи сборной России с командами Бразилии и Франции. Обозначаем главные проблемы команды Станислава Черчесова и пытаемся найти их решение. Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

Чтобы не пропустить следующий выпуск «Футбол днем», подписывайтесь на еженедельник «Футбол» в вконтакте и в ютуб-канале.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 25 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 4:0. Москва. Арена ЦСКА. 26 апреля 2017 г.

Ари: «Думаю, к марту мой российский паспорт будет готов»

лига чемпионов

Шоу «Футбол днем» (эфир 15 февраля). Возвращение еврокубков

чемпионат мира 2018

Россия лидирует по количеству заявок на получение паспорта болельщика на ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 