9 февраля. 22:20. Видеотрансляция матча «Парма» — «Интер»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 9 февраля в 22:20 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 23-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Интер».

Миланский клуб не может набрать ход во второй половине чемпионата, но еще сохраняет шансы на борьбу за второе место. В этот раз команда Спалетти отправится в гости к «Парме», сотворившей одну из главных сенсаций текущего сезона в начале февраля.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В 22-м туре «Парма» сыграла вничью с «Ювентусом» (3:3), отыгравшись с 1:3 по ходу второго тайма. Удастся ли веронцам отнять очки у очередного топ-клуба Италии?

2. «Интер» не одерживал победы на протяжении четырех игр подряд, забив всего один мяч «Лацио» в рамках Кубка Италии. Смогут ли «нерадзурри» прервать неудачную серию?

3. Во встрече первого круга «Парма» минимально победила «Интер» в гостях. Как закончится очередной матч между этими командами?

4. «Интер» лидирует в статистике личных встреч с «Пармой»: 57 матчей, 22 победа, 19 ничьих, 16 поражений. Запишут ли сегодня миланцы еще один плюсик в свой актив?

5. На счету форварда «Интера» Мауро Икарди 9 голов в текущем первенстве. Удастся ли ему забить в этом туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Криштиану Роналду, Фабио Квальярелле, Дувану Сапате, Кшиштофу Пентеку и другим?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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