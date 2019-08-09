9 августа. 17:00. Видеотрансляция матча «Ленинградец» — «Локомотив-Казанка»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

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Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 9 августа в 17:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Олимп-Первенства среди клубов Профессиональной футбольной лиги «Ленинградец» — «Локомотив-Казанка».

Уверенно стартовавшие в группе «Запад» «Ленинградец» и «Локомотив-Казанка» сойдутся в Санкт-Петербурге на стадионе «NOVA ARENA». После 3 матчей хозяева занимают первое место в таблице, а гости располагаются на второй позиции, у обеих команд по 7 баллов.

Источник: еженедельник «Футбол»

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