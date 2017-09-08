8 сентября. 19:00. Видеотрансляция матча «Локомотив-Казанка» – «Текстильщик». Первый матч ивановской команды без Евсеева

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 8 сентября в 19:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 8-го тура первенства ПФЛ в группе «Запад» между командами «Локомотив-Казанка» — «Текстильщик» (Иваново).

Это будет первый матч «Текстильщика» без Вадима Евсеева, который покинул пост главного тренера после встречи предыдущего тура против «Долгопрудного» (3:3). По словам президента Юрия Ермакова, Евсееву поступило предложение вернуться в «Амкар» с перспективой в ближайшее время возглавить пермский клуб. Вадим Евсеев работал с «Текстильщиком» с январе 2017 года, под его руководством команда весной одержала девять побед в десяти встречах. В текущем чемпионате ивановцы после семи туров занимают второе место в своей группе с 16 очками. Лидирует в группе «Запад» — «Чертаново» (19 баллов после 7 матчей). Соперник «Текстильщика» — «Локомотив-Казанка» располагается на 4-м месте с 11 баллами.

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