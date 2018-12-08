8 декабря. 22:45. Видеотрансляция матча «Эспаньол» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 8 декабря в 22:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 15-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона».

По итогам минувшего тура «Барселона» вернула себе лидерство в национальном чемпионате, но расслабляться еще рано — соперники все еще дышат в затылок. Каталонцы уже больше двух месяцев не проигрывают на выезде, но по количеству набранных очков на выезде уступают «Жироне», «Леванте» и «Реал Сосьедаду». Для «Эспаньола» матчи против «Барсы» — важнейшие в календаре. Они всегда настроены насолить злейшему врагу, пусть и редко добиваются желаемого результата. Но после трех кряду поражений в чемпионате Испании, успех в каталонском дерби им необходим вдвойне.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Каталонское дерби — не самая яркая афиша в мировом футболе, но здесь будет хватать стыков, борьбы и спорных эпизодов. К тому же, впервые за долгое время «Эспаньол» подходит к этой встрече, занимая место в первой половине таблицы.

2. В этом календарном году «Барса» уже дважды споткнулась об «Эспаньол» на выезде: ничья в Ла Лиге (1:1) и поражение в Кубке Испании (0:1). Пойдут ли «попугаи» на хет-трик?

3. До встречи с «Жироной» (1:3) у «Эспаньола» была стопроцентная серия в домашних матчах. Но даже после того поражения 15 очков в шести играх — довольно внушительный результат. Подпортят ли им статистику «блаугранас»?

4. Борха Иглесиас забил уже восемь мячей в чемпионате Испании — почти половину всех голов «Эспаньола». Попадет ли «Барса» в его список пострадавших?

5. В чемпионате Испании «Барса» не проигрывает на «Корнелья-Эль Прат» с 2007 года. Продлится ли эта впечатляющая серия?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею