8 декабря. 22:30. Видеотрансляция матча «Лацио» — «Сампдория»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 8 декабря в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 15-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Сампдория».

«Лацио» не может победить почти месяц (с 11 ноября), поэтому уверенная игра с «Сампдорией» важна для команды Индзаги с точки зрения психологической разгрузки. Но выиграть у генуэзского клуба будет непросто: «Сампа» набрала 6 очков в последних двух турах.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Сампдория» не выигрывает у «Лацио» с апреля 2016-го. Прервется ли неудачная серия генуэзцев?

2. Футболисты «Сампдории» беспомощны в гостевых играх: в текущем чемпионате они победили только в 2 из 6 встреч на выезде. Сегодняшний матч пройдет на «Стадио Олимпико», и для «Лацио» это точно плюс.

3. «Лацио» играл вничью в последних трех турах чемпионата Италии. Все эти встречи заканчивались со счетом 1:1. Теперь болельщики «орлов» ждут от своей команды завершения «мирной» серии.

4. Две из последних трех очных встреч между командами были сверхрезультативными: в конце сезона 2016/17 римляне отгрузили семь мячей в ворота генуэзцев (7:3), а в апреле 2018-го «орлы» снова разгромили соперника (4:0). Голевое шоу продолжится?

5. На счету форварда «Лацио» Чиро Иммобиле 9 голов. Лучшие же бомбардиры первенства — Криштиану Роналду и Кшиштоф Пентек: они забили по 10 мячей. Сумеет ли Иммобиле приблизиться к лидерам снайперской гонки по итогам сегодняшней встречи?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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