8 декабря. 18:15. Видеотрансляция матча «Валенсия» — «Севилья»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 8 декабря в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 15-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Севилья».

Сыграв вничью с «Алавесом» (1:1) в минувшем туре, «Севилья» упустила лидерство и теперь отстает от «Барселоны» на один балл. Зато «нервионцы» не поигрывают в Ла Лиге уже на протяжении полутора месяцев. Правда последнюю гостевую победу они добыли еще в конце сентября. «Валенсия» самая миролюбивая команда чемпионата, наряду с «Атлетиком», сыгравшая уже восемь ничейных встреч. Поэтому ничего удивительного в том, что к началу этого тура «летучие мыши» занимают 14-ю строчку. Но из-за плотности в таблице им будет достаточно пары удачных матчей, чтобы включиться в борьбу за еврокубки.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Севилья» победила лишь в одном из последних семи гостевых поединков во всех соревнованиях. Временное невезение или неприятная тенденция?

2. «Валенсия» одержала три домашних победы кряду во всех турнирах. Продлится ли успешная серия команды Марселино?

3. «Севилья» не побеждала на «Месталье» с 2012 года, а в пяти последних матчах команд в Ла Лиге набрала три очка лишь однажды. Подходящее время чтобы исправить статистику.

4. Четыре из пяти последних голов «Севильи» на счету дуэта Силва-Бен Йеддер, а в Ла Лиге они на двоих забили 15 мячей — больше, чем «Валенсия» за 14 туров. Отличная возможность показать мастер-класс.

5. «Валенсия» самая нерезультативная команда чемпионата. В 14 матчах «летучих мышей» забито лишь 22 мяча. Поправит ли эту статистику «Севилья» — одна из самых ярких команд Ла Лиги?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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