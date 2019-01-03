7 января. 23:00. Видеотрансляция матча «Сельта» — «Атлетик» Бильбао

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 7 января в 23:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 18-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Атлетик» Бильбао.

«Сельта» продолжает свои нестабильные выступления, чередуя яркие победы с неожиданными поражениями. Но у «Атлетика» дела складываются еще хуже: лишь недавно баски выбрались из зоны вылета, хоть и оторвались от нее всего на одно очко. В пяти последних играх чемпионата «Атлетик» проиграл лишь раз, но игра команды все еще наводит грусть на фанатов баскского клуба.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Атлетик» еще ни разу в сезоне не побеждал в гостях. Прервется ли эта неудачная серия в Галисии?

2. В 13 последних играх в рамках Примеры «Сельта» одержала лишь одну победу над «Атлетиком». Галисийцы могут поправить статистику, воспользовавшись не лучшей формой своего оппонента.

3. В этом сезоне «Атлетик» не проигрывал в четырех матчах чемпионата кряду лишь на старте кампании. Повторят ли баски этот результат в игре с «Сельтой»?

4. Атакующий дуэт «Сельты» Аспас-Гомес оформил большую часть голов галисийцев в этом сезоне (18 из 28). В предстоящем туре оба имеют отличный шанс улучшить свою статистику.

5. В пяти последних визитах на «Балайдос» во всех турнирах игроки «Атлетика» забивали хозяевам минимум один гол. Продлится ли эта серия?

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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