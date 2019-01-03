6 января. 22:30. Видеотрансляция матча «Хетафе» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 6 января в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 18-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Барселона».

«Барселона» встретила новый год в роли лидера Примеры и теперь готова закрепить свой успех. Каталонцы завершили минувший год четырьмя победами кряду в чемпионате и настроены продлить удачную серию. Но и «Хетафе» не проигрывает в шести поединках подряд во всех турнирах, при этом не пропуская более одного гола за игру.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В этом сезоне «Барселона» еще не одерживала пять побед кряду в чемпионате. Станет ли «Хетафе» серьезным препятствием к достижению этой цели?

2. В 14 предыдущих матчах во всех турнирах «Хетафе» не пропускал более одного мяча за игру. При этом команда проиграла лишь дважды. Справятся ли Месси и компания с такой крепкой обороной?

3. В трех из четырех последних визитах на стадион «Альфонсо Перес» каталонцы отметились двумя забитыми мячами. А в четвертом, как и в матче второго круга прошлого сезона, все завершилось безголевой ничьей. Порадуют ли команды забитыми мячами на этот раз?

4. Лео Месси возглавляет бомбардирскую гонку с 15 голами, а в трех последних матчах Ла Лиги он забил 6 мячей. Чем аргентинец порадует фанатов «Барсы» в этой игре?

5. Домашний стадион «Хетафе» — самый нерезультативный в Примере. В восьми поединках на «Альфонсо Перес» было забито лишь 12 голов, но при этом лишь один поединок завершился нулевой ничьей. Исправит ли эту статистику каталонское нападение?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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