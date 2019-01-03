6 января. 20:30. Видеотрансляция матча «Реал» — «Реал Сосьедад»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 6 января в 20:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 18-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад».

После прихода Сантьяго Солари «Реал» особенно хорош в домашних матчах. Исключением стало лишь разгромное поражение от ЦСКА в Лиге чемпионов (0:3), где оправданием могут служить два фактора: общая расслабленность игроков «Реала» и не боевой состав на игру. Зато в остальных четырех матчах одержаны четыре победы. «Реал Сосьедад» же чувствует себя менее уверенно, завершив 2018-й год тремя поражениями кряду.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. При Солари мадридцы одержали три домашние победы с общим счетом 5:0. Продлится ли удачная «сухая» серия нового тренера «Реала»?

2. Семь предыдущих поединков команд завершились в пользу «Реала». Навяжет ли «Сосьедад» борьбу на этот раз или неудачная серия увеличится?

3. Последний раз «Сосьедад» побеждал на «Сантьяго Бернабеу» почти 15 лет назад, забив четыре мяча. К слову, последнюю домашнюю победу над «Реалом» они также отметили четырьмя забитыми голами. Но сможет ли команда из Сан-Себастьяна на этот раз отличиться хотя бы раз?

4. Гарет Бэйл не забивал за «Реал» в Примере в домашних матчах с 1-го сентября. Завершит ли валлиец эту неудачную серию?

5. «Реал Сосьедад» проиграл четыре поединка кряду в Примере. Усугубит ли «Реал» настроение фанатов баскского клуба еще сильнее?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Сергей Дроняев

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