4 ноября. 15:00. Видеотрансляция матча «Нефтехимик» – «Волга»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 4 ноября в 15:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между нижнекамским «Нефтехимиком» и ульяновской «Волгой».

4 ноября в Нижнекамске состоится матч 17-го тура ОЛИМП–Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. «Нефтехимик» сыграет с «Волгой» из Ульяновска, команды выступают в группе «Урал-Приволжье».

Нижнекамская команда занимает 1-е место в таблице с 35 очками после 14 матчей. У «Нефтехимика»11 побед, 2 ничьих и 1 поражение. «Волга» располагается на 3-й позиции с 27 баллами, в активе ульяновской команды 8 побед, 3 ничьих, 4 поражения.

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