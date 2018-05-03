4 мая. 19:00. Видеотрансляция матча «Мордовия» – «КАМАЗ»

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 4 мая в 19:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 20-го тура первенства ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» между саранской «Мордовией» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

«Мордовия» лидирует в группе «Урал-Приволжье». У команда, которую тренирует Марат Мустафин, после 19 матчей — 46 очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Сызрани 2003», имеющей на игру больше, — 6 баллов. «КАМАЗ», в свою очередь, на 4-м месте в таблице, после 20 игр — 36 очков. До окончания турнира в этой группе осталось провести 5 туров.

Встреча «Мордовия» — «КАМАЗ» состоится на новом стадионе, вмещающем 45 тысяч человек. «Мордовия Арена» примет матчи чемпионата мира-2018, здесь во время турнира пройдут матчи группового этапа между Перу и Данией, Колумбией и Японией, Ираном и Португалией, Панамой и Тунисом.

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