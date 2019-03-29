30 марта. 18:15. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Эспаньол»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 30 марта в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эспаньол».

Беспроигрышная серия «Барселоны» в чемпионате уже достигла отметки в 16 матчей, «блаугранас» двигаются к очередному чемпионскому титулу. Их отрыв от второго места, на котором идет «Атлетико», составляет 10 очков. «Эспаньол» идет на 13-м месте, находясь на довольно комфортный дистанции от зоны вылета. А до зоны еврокубков им слишком далеко. Но несмотря на разницу в классе и турнирных задачах, барселонское дерби остается одним из самых принципиальных в Испании. И «попугаи» приложат все усилия, чтобы насолить своим грозным соседям.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Барса» непобедима в 21 из 23 последних дерби во всех турнирах. В матче первого круга она разгромила сине-белых со счетом 0:4. По силам ли «попугаям» взять реванш?

2. «Барселона» в 2019 году не проиграла ни одного матча в чемпионате. В последних 15 матчах они одержали 13 побед. Удастся ли «блаугранас» продлить свою удачную серию?

3. «Эспаньол» не смог отличиться забитыми голами в дерби в 5 из 7 последних встреч во всех турнирах. Удастся ли им поразить ворота Марк-Андре тер Стегена в этот раз?

4. «Барселона» забивала минимум 2 гола в 9 из 10 последних матчей чемпионата. Насколько результативна будет их атака в этом матче?

5. Лео Месси забил 29 голов в Ла Лиге и идет на первом месте в гонке бомбардиров. Укрепит ли аргентинец свое лидерство по итогам 29-го тура?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press