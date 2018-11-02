3 ноября. 22:45. Видеотрансляция матча «Райо Вальекано» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 ноября проведет видеотрансляцию матча 11-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Барселона».

Даже в отсутствие Лео Месси каталонцы окончательно преодолели сентябрьский кризис и единолично возглавили турнирную таблицу. Но сразу четыре команды располагаются на расстоянии трех очков от «Барселоны», поэтому «сине-гранатовым» важно идти без потерь. «Райо Вальекано» идет в хвосте турнирной таблицы, а свою единственную победу они одержали еще в середине сентября над другим дебютантом Примеры — «Уэской» (1:0).

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В этом сезоне «Барселона» лишь раз забила больше одного гола в гостевых матчах Ла Лиги. Прорвет ли атаку каталонцев на этот раз?

2. «Блаугранас» победили в четырех последних матчах во всех турнирах. Продлят ли они эту серию?

3. Форвард «Райо Вальекано» Рауль Де Томас отличился в трех из четырех последних домашних встречах своей команды. Отличится ли испанец на этот раз?

4. В трех предыдущих играх «Барселона» забивала не меньше пяти голов в ворота «Райо Вальекано». Сколько мячей достанет из своих ворот Альберто Гарсия?

5. В последний раз мадридцы отнимали очки у «Барселоны» еще в 2002 году, когда победили их со счетом 1:0. Сотворят ли они чудо?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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