3 ноября. 15:00. Видеотрансляция матча «Леганес» — «Атлетико»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 ноября проведет видеотрансляцию матча 11-го тура чемпионата Испании «Леганес» — «Атлетико».

Беспроигрышная серия «Атлетико» в Ла Лиге достигла семи матчей и мадридцы всего в двух очках от вершины таблицы. За этот отрезок «кольчонерос» пропустили всего два мяча. «Леганес» идет в зоне вылета и одержал всего две победы с начала сезона. Но при этом «огуречные» потерпели лишь одно поражение в родных стенах и обыграли «Барселону» (2:1).

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Две предыдущие встречи команд в рамках Примеры на стадионе «Бутарке» завершились безголевыми ничьими. Прервут ли команды «сухую» серию в этот раз?

2. Последний раз «Леганес» забивал гол в ворота «Атлетико» еще в Сегунде в 2002 году. По силам ли Эль-Жару и Карильо пробить Яна Облака?

3. Безголевая серия Диего Косты в матчах Ла Лиги достигла 17 матчей. Последний раз испанец отличился в чемпионате в феврале в игре с «Севильей». Удастся ли ему забить долгожданный гол?

4. «Леганес» еще ни разу в истории не побеждал «Атлетико» на своем поле. Повезет ли «огурцам» на этот раз?

5. В последних двух матчах «Атлетико» в чемпионате два гола из трех на счету защитника Филипе Луиса. Продолжит ли бразилец свою результативную серию?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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