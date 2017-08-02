3 августа. 19:00. Видеотрансляция матча «Сатурн» — «Арарат». Павлюченко и Ко едут в Раменское с новым тренером

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 3 августа в 19:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Сатурн» — «Арарат».

В Раменском состоится игра с участием «Сатурна» и новичка ПФЛ — «Арарата». В группе «Центр» первое-второе место делят после двух туров с шестью очками «Строгино» и «Сатурн», у них одинаковая даже разница забитых и пропущенных мячей (3:1). Московский «Арарат» имеет на своем счету четыре балла (победа и ничья), с разницей 5-2. Три гола из них на счету экс-форварда сборной России Романа Павлюченко, еще два забил другой известный игрок – нападающий Игорь Лебеденко.

Бомбардирские успехи ветеранов «Арарат» не спасли от ухода главного тренера команды — Сергея Булатова.  Это случилось после ничьей в предыдущем туре с «Калугой» (2:2). Булатов сложил полномочия по собственному желанию с официальной формулировкой «по семейным обстоятельствам». На игре в Раменском «Араратом» будет руководить новый тренер – Погос Галстян. Он известен по работе в московской «Нике», владивостокском «Луче-Энергии», краснодарской «Кубани» и подмосковных «Химках».

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