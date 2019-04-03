3 апреля. 22:00. Видеотрансляция матча «Рома» — «Фиорентина»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 апреля в 22:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 30-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Фиорентина».

Хозяева встречи идут на седьмом месте в турнирной таблице, их отставание от зоны Лиги Европы — всего один балл. Чтобы рассчитывать на приближение к еврокубковым местам, команде Раньери необходимо побеждать у «Фиорентины» — команды, лидирующей по количеству ничьих (14) в текущем сезоне Серии А.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Рома» проиграла три матча в последних четырех турах Серии А. Сумеют ли «волки» прервать свою неудачную серию?

2. «Фиорентина» же в чемпионате не выигрывает пять встреч подряд. Удастся ли сегодня «фиалкам» набрать 3 очка?

3. В матче первого круга команды сыграли вничью — 1:1. Как завершится очередная встреча между римлянами и флорентийцами?

4. Футболисты «Фиорентины» забивали в каждой игре, начиная с 9 февраля. Сохранится ли результативная тенденция клуба во встрече против «Ромы»?

5. «Рома» лидирует в статистике личных игр с «Фиорентиной»: 164 матча, 54 победы, 60 ничьих, 50 поражений. Запишут ли сегодня римляне еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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