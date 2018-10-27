28 октября. 18:15. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 28 октября проведет видеотрансляцию матча 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».

Матч, который должен стать определяющим в карьере Хулена Лопетеги. Главный тренер «Реала» находится в опасной близости от увольнения и поражение принципиальному сопернику может стоить ему работы. Мадридцы не побеждают в чемпионате на протяжении четырех встреч, причем в трех из них они уступили. Но даже в такой форме положение команды не безнадежно — отставание от первого места составляет всего 4 очка. «Барселона» свою четырехматчевую серию без побед прервала в прошлом туре, одолев «Севилью» (4:2). Эта победа позволила каталонцам вернуть лидерство в турнире, но плотность в таблице вынуждает их избегать новых очковых потерь.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Самое главное противостояние в мировом футболе, собирающее многомиллионную аудиторию по всему миру.

2. Впервые за 11 лет «Эль-Класико» пройдет без участия Лео Месси и Криштиану Роналду. Теперь шанс выйти на первый план получают такие игроки, как Коутиньо и Асенсио.

3. «Реал» не побеждает в «Эль-Класико» в рамках Ла Лиги на протяжении четырех встреч. Зато свою последнюю победу они отпраздновали как раз на «Камп Ноу» в апреле 2016-го (2:1). По силам ли нынешнему «Реалу» повторить тот подвиг?

4. Каталонцы не уходят с поля без забитого мяча в играх против «Реала» на протяжении 28 встреч во всех турнирах. Последний раз «сливочные» засушили атаку «блаугранас» в апреле 2011-го в матче Кубка Испании. Продлит ли «Барса» свою результативную серию в отсутствие Лео Месси?

5. На счету мадридцев всего три гола в шести последних матчах Ла Лиги. Но в последних четырех играх на «Камп Ноу» они отличились восемь раз. Болельщики «сливочных» вправе рассчитывать на то, что именно здесь игрокам «Реала» получится подправить свою статистику.

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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