28 мая. 15:30. Видеотрансляция матча «Краснодар-2» — «Кубань-2». Дерби фарм-клубов

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 28 мая в 15:30 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Краснодар-2» — «Кубань-2».

Еще год назад болельщики наблюдали за дерби Краснодара в рамках РФПЛ. Теперь же любителей южной экзотики можно увидеть на трибунах во время матча вторых команд «Краснодара» и «Кубани».

Если «быки» идут в середине турнирной таблицы и ни на что не претендуют, то для фарм-клуба «желто-зеленых» наступает час икс. Отрыв «Кубани-2» от последнего места – всего два балла. Потеря очков в принципиальном противостоянии ставит под большой вопрос дальнейшую судьбу команды в ПФЛ.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 28 мая покажет прямые трансляции:

«Юг»: 17:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «Афипс»

«Запад»: 17:00. «Текстильщик» (Иваново) — «Торпедо-Владимир»