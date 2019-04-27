27 апреля. 21:45. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Леванте»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 27 апреля в 21:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте».

Каталонцам осталось сделать всего один шаг, чтобы оформить чемпионский титул. Для этого команде Эрнесто Вальверде нужно набрать 3 очка в оставшихся 4 турах Ла Лиги. «Леванте» на данный момент находится на 15-й строчке в турнирной таблице и продолжает отчаянную борьбу за выживание. В последних двух турах валенсийцы оторвались на 3 балла от зоны вылета, но чтобы спастись им необходимо продолжать набирать очки в каждом матче.

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5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Последние 13 встреч на «Камп Ноу» завершились поражением для «Леванте». По силам ли «лягушкам» прервать эту серию и отсрочить чемпионство «блаугранас»?

2. «Барселона» довела свою беспроигрышную серию в чемпионате уже до 22 матчей. Запишут ли сегодня каталонцы еще один плюсик в свой актив?

3. В последних 4 матчах между соперниками успех был дважды на стороне валенсийцев (2:1 и 5:4) и дважды победу праздновали каталонцы (3:0 и 5:0). Как завершиться очередная игра?

4. В последних 4 встречах во всех турнирах команды поразили ворота друг друга 20 раза. Порадуют ли они результативностью и в этот раз?

5. «Леванте» отличалась 7 голами в последних 4 матчах против «Барсы» во всех турнирах. Насколько результативна будет их атака в этом матче?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press