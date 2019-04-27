27 апреля. 21:30. Видеотрансляция матча «Интер» — «Ювентус»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 27 апреля в 21:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 34-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус».

Миланцы идут на третьем месте в Серии А, их отрыв от зоны квалификации Лиги чемпионов — 5 баллов. Чтобы рассчитывать на сохранение своей позиции, команде Спалетти необходимо набирать очки в матче против «Ювентуса» — команды, досрочно выигравшей чемпионат Италии в прошлом туре.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Интер» набрал 8 очков (2 выигрыша, 2 ничьих) в последних четырех матчах Серии А, пропустив всего два гола. Сохранится ли победная тенденция у «змей»?

2. Криштиану Роналду забил 19 голов в Серии А и занимает четвертое место в списке лучших снайперов лиги. Сможет ли 34-летний нападающий приблизиться к капитану «Сампдории» Фабио Квальярелле (22 забитых мяча), Кшиштофу Пентеку из «Милана» и Дувану Сапате из «Аталанты» (оба — по 21) по итогам 34-го тура?

3. По ходу текущего сезона «Ювентус» проиграл в чемпионате только «Дженоа» (0:2) и СПАЛу (1:2). Станет ли «Интер» третьей командой в этом списке?

4. В матче первого круга миланцы проиграли туринцам — 0:1. Как завершится очередная встреча между командами?

5. «Ювентус» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Интером»: 185 матчей, 85 побед, 49 ничьих, 51 поражение. Запишут ли сегодня «бьянконери» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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