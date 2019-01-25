26 января. 22:15. Видеотрансляция матча «Милан» — «Наполи»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 26 января в 22:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 21-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Наполи».

«Наполи» пытается сократить 9-очковое расстояние от лидирующего «Ювентуса», а «Милан» находится в зоне Лиги чемпионов, но отрыв от преследователей из «Лацио» составляет всего один балл. Обоим клубам необходимо набирать очки, чтобы решать свои турнирные задачи.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В последних трех матчах Серии А «Милан» дважды победил и разошелся миром с «Фрозиноне». Продолжится ли беспроигрышная серия у футболистов Гаттузо?

2. За 20 туров «Наполи» проиграл всего два раза. Станет ли «Милан» третьим обидчиком южан?

3. На счету новичка «Милана» Кшиштофа Пентека 13 мячей в текущем первенстве. Сумеет ли поляк забить в первой встрече за «россонери» и догнать лидеров снайперского зачета Серии А (Сапата, Квальярелла, Роналду) с 14 голами в активе?

4. «Милан» не побеждает у «Наполи» на протяжении 8 встреч подряд. В этих матчах «россонери» только два раза добились ничьей. Неудачная серия «дьяволов» длится с декабря 2014 года.

5. На протяжении этих восьми игр «адзурри» имеют подавляющее преимущество над «Миланом» по количеству забитых и пропущенных мячей — 19:7. Сколько команда Анчелотти забьет «россонери» на этот раз?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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