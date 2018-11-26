26 ноября. 23:00. Видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Сельта»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 26 ноября провел видеотрансляцию матча 13-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Сельта».

«Реал Сосьедад» остается одной из трех испанских команд, не побеждавших в этом сезоне на своем поле. Зато в пяти последних матчах в Ла Лиге баски потерпели лишь одно поражение. «Сельта» победила лишь в одной из десяти последних встреч во всех турнирах. А на выезде «кельты» не выигрывали с конца августа. Зато ни один матч в этом сезоне с участием клуба из Виго не завершился без забитых мячей.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Дуэт форвардов «Сельты» Аспас-Гомес оформил 14 голов в чемпионате Испании. Это на один мяч меньше, чем «Реал Сосьедад» забил в этом розыгрыше Ла Лиги. Смогут ли Оярсабаль и Виллиан Жозе составить им достойную конкуренцию?

2. «Реал Сосьедад» лишь однажды обыграл «Сельту» на своем поле за последние четыре сезона. Повезет ли баскам на этот раз?

3. В последних двух матчах «Сельты» в Ла Лиге было забито 12 голов. Чем удивят Аспас и компания в этой встрече?

4. Прошлый сезон «Реал Сосьедад» завершил четырьмя домашними победами кряду, а со старта нового сезона не может победить уже в пяти играх на «Аноэте» подряд. Прервется ли неудачная серия басков?

5. Последний раз на «Аноэте» нулевая ничья между этими командами была зафиксирована в сентябре 2001-го. Без голов точно не обойдется.

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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