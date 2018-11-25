25 ноября. 17:00. Видеотрансляция матча «Наполи» — «Кьево»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 25 ноября проведет видеотрансляцию матча 13-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Кьево». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Мало кто сомневается в предстоящей победе «Наполи». «Кьево» только в прошлом туре перешагнул через отрицательный очковый запас, а победу в текущем сезоне Серии А веронцы еще не одерживали. Команда Карло Анчелотти же не проигрывает почти два месяца.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Неаполитанцы идут на втором месте и отстают от «Ювентуса» уже на 9 очков. Но есть единственный пункт, по которому «адзурри» могут перегнать туринцев. Если «Наполи» забьет три гола, то выйдет на чистое первое место по количеству забитых мячей в текущем чемпионате Италии.

2. Лоренцо Инсинье и Дрису Мертенсу не хватает всего двух голов, чтобы подняться на первую строчку в списке лучших бомбардиров Серии А. Сможет ли кто-то из них присоединиться к лидерам среди снайперов — Пентеку и Роналду?

3. 4 матча подряд (включая и Лигу чемпионов) «Наполи» не пропускает больше одного гола за встречу. Сумеют ли сегодня неаполитанцы начать свою сухую серию?

4. «Наполи» не проигрывает с 29 сентября. Если сегодня «адзурри» не потеряют очки, то их серия без поражений перевалит за два месяца.

5. Из-за махинаций руководство Серии А наказало «Кьево» снятием трех очков. Только в прошлом туре «летающие ослики» вышли в ноль, сыграв вничью с «Болоньей» (2:2). Если веронцы сумеют сотворить сенсацию и отнять очки у соперника, то наберут первые плюсовые баллы после «бана».

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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