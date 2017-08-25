25 августа. 17:00. Видеотрансляция матча «Торпедо» – «Калуга». В погоне за «Араратом»

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 25 августа в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 6-го тура первенства ПФЛ в группе «Центр» между командами «Торпедо» Москва — «Калуга».

Московское «Торпедо» после пяти туров располагается в середине турнирной таблице — на 7-м месте, имея в своем активе 8 очков. «Калуга» занимает 2-е место в 11 баллами. А лидирует в группе «Центр» московский «Арарат» с 13 очками — четыре победы и одна ничья, при разнице мячей 12-4. Лучшим бомбардиром группы является Роман Павлюченко («Арарат») — 6 голов, в том числе два с пенальти.

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