25 апреля. 21:45. Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Фиорентина»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 25 апреля в 21:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина». Победитель сегодняшнего противостояния выйдет в финал на «Лацио»: вчера римляне обыграли «Милан» (1:0) и оказались сильнее по итогам двух встреч. Решающая встреча Кубка состоится 15 мая.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Первая полуфинальная игра между клубами завершилась вничью -3:3. Сумеют ли игроки «Фиорентины» и «Аталанты» провести такой же результативный матч и в этот раз?

2. Помимо Кубка Италии, команды сыграли два встречи в текущем сезоне Серии А. Матч первого круга остался за «фиалками» (2:0), а во второй половине чемпионата победили уже «богини» (3:1). Как завершится очередная очная игра между соперниками?

3. В последний раз «Фиорентина» становилась финалистом Кубка Италии в 2014-м. Удастся ли «фиалкам» приблизиться к достижению пятилетней давности?

4. «Аталанта» же выходила в финал Кубка Италии в 1996 году — за год до прихода в команду Массимо Карреры. Получится ли у бергамцев повторить свой успех 23-летней давности?

5. Фиоретнина» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Аталантой»: 118 матчей, 53 победы, 37 ничьих, 28 поражений. Запишут ли сегодня «фиалки» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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