24 февраля. 16:50. Видеотрансляция матча «Болонья» — «Ювентус»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 24 февраля в 16:50 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 25-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус».

Футболисты Аллегри попытаются увеличить отрыв от второго «Наполи» до 16 баллов. «Болонья» же занимает 18-е место в турнирной таблице. Чтобы выбраться из зоны вылета, команде нужно сократить 3-очковое отставание от «Эмполи».

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. На этой неделе «Ювентус» потерпел четвертое поражение в текущем сезоне: «бьянконери» проиграли «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Реабилитируются ли лидеры Серии А в игре с одним из аутсайдеров первенства?

2. В гостевых встречах чемпионата Италии 2018/19 «Ювентус» потерял очки всего один раз, сыграв вничью с «Аталантой» (2:2). Сумеют ли игроки «Болоньи» добиться сенсационного результата на домашней арене «Ренато Далл’Ара»?

3. Криштиану Роналду забил 19 голов в Серии А и идет на первом месте в списке лучших снайперов. Укрепит ли 34-летний нападающий свое лидерство по итогам 25-го тура?

4. По ходу сезона команды встречались два раза. «Ювентус» победил у «Болоньи» и в матче первого круга (2:0), и в 1/8 финала Кубка Италии (2:0). Как завершится очная встреча на этот раз?

5. «Болонья» не побеждала у туринского клуба 14 встреч подряд. Безвыигрышная серия «россоблю» в противостоянии с «Ювентусом» началась 21 сентября 2011-го

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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