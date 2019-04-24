24 апреля. 20:45. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Валенсия»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 24 апреля в 20:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 34-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Валенсия».

Валенсийцы изо всех сил стараются ворваться в лигочемпионской зону. Команда Марселино в последних 4 турах добилась 100% показателя побед, но продолжает отставать на два балла от заветного четвертого места. До конца чемпионата остается всего 5 матчей и «летучие мыши» не могут себе позволить терять очки, даже в гостях у такого соперника, как «Атлетико». У подопечных Диего Симеоне остались лишь математические шансы на чемпионский титул, но в случае победы над «Валенсией», они гарантируют себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В 37 матчах чемпионата на «Ванда Метрополитано» «матрасники» проиграли всего два раза. Получится ли у красно-белых добавить еще один плюсик к статистике своих домашних матчей?

2. «Валенсия» непобедима в гостях в 14 из 15 последних матчей чемпионата. Продолжат ли «летучие мыши» свое успешное выступление?

3. Последние 5 из 8 встреч между соперниками завершились победой «Атлетико», еще в трех была зафиксирована ничья. Как завершится очередная игра?

4. В 9 из 10 последних матчах Ла Лиги с участием мадридцев было забито меньше 2.5 голов. Порадуют ли команды результативностью в этот раз?

5. В последних 10 турах чемпионата «Атлетико» 8 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Смогут ли валенсийцы взломать оборону «матрасников»?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press