20 апреля. 21:45. «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 20 апреля в 21:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Каталонцы в прошлом туре не смогли взломать оборону скромной «Уэски», сыграв нулевую ничью. Однако «Барса» по прежнему комфортно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя «Атлетико» на 9 очков. Беспроигрышная серия «блаугранас» в Ла Лиге уже насчитывает 20 матчей, и в ближайшей встрече команда Эрнесто Вальверде может сделать еще один шаг к чемпионскому титулу.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Последние 18 встреч между соперниками на «Камп Ноу» завершились победой каталонцев. Будет ли в этот раз успех на стороне «блаугранас»?

2. Баски не могут победить в гостях на протяжении последних 6 матчей. По силам ли «чури урдин» прервать свою неудачную серию?

3. В последних 5 встречах во всех турнирах соперники поразили ворота друг друга 22 раза. Порадуют ли команды результативностью в этой встрече?

4. «Барселона» отличались минимум 2 голами в последних 11 из 12 домашних матчей в чемпионате. Насколько результативна будет их атака в этом матче?

5. В последних 5 встречах во всех турнирах каталонцы пропустили от «чури урдин» 7 голов. Удастся ли Марк-Андре тер Штегену отстоять на ноль в этот раз?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press