2 февраля. 22:30. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Парма»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 2 февраля в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Парма».

В начале текущего сезона туринский клуб с трудом победил у «Пармы» — 2:1. Теперь команды встречаются снова, только теперь разница между ними составляет 31 балл.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В 21-м матче первенства «Ювентус» потерял очки только два раза, сыграв вничью с «Дженоа» и «Аталантой». Станет ли «Парма» третьей командой в этом списке?

2. Веронцы победили в последних двух гостевых встречах Серии А. Удачная тенденция «крестоносцев» сохранится?

3. Вновом календарном году «Ювентус» пропустил всего один мяч в рамках чемпионата Италии. Сумеют ли игроки «Пармы» забить туринцам?

4. Криштиану Роналду имеет на своем счету 15 голов в чемпионате Италии. Португалец делит вторую строчку в гонке бомбардиров с Дуваном Сапатой. Выйдет ли звезда «Ювентуса» в единоличные лидеры снайперского спора по итогам матча против веронцев?

5. «Юве» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Пармой»: 61 матч, 31 победа, 17 ничьих, 13 поражений. Запишут ли сегодня «бьянконери» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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