2 февраля. 20:30. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Валенсия»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 2 февраля в 20:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия».

В январе «Барселона» потерпела сразу два поражения. Но оба они пришлись на Кубок Испании и не повлияли на продвижение каталонцев в полуфинал турнира. А вот в чемпионате «блаугранас» по-прежнему выступают безупречно: с начала года одержано четыре победы из четырех возможных. «Валенсия» в январе лишь во второй раз по ходу сезона одержала две победы в Примере кряду и сейчас имеет шансы улучшить свой результат.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. На счету «Барселоны» восемь побед кряду в Примере. Продлится ли безупречная серия каталонцев?

2. В последний раз «Валенсии» удалось дважды отобрать очки у «Барсы» по ходу сезона 12 лет назад. Тогда они сыграли вничью в гостях (1:1) и победили дома (2:1). Хватит ли у них сил на повторение того результата?

3. Лео Месси забил в каждом из четырех поединков «Барсы» в чемпионате с начала года. Прервут ли валенсийцы эту серию?

4. Последняя победа «Валенсии» над «Барселоной» случилась в апреле 2016-го, как раз на «Камп Ноу». Способны ли «летучие мыши» на новый подвиг?

5. В четырех последних играх «Валенсии» на счету форварда Родриго пять забитых мячей. Справится ли оборона каталонцев с испанским нападающим?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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