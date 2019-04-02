2 апреля. 22:15. Видеотрансляция матча «Вильярреал» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 2 апреля в 22:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 30-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона».

«Вильярреал» в этом сезоне не может похвастаться стабильностью – победы регулярно сменяют поражения. Исключением не становятся даже домашние матчи. Следствием чего стало опасное сближение с зоной вылета. На данный момент «подводники» находятся всего в 1 очке от 18-й строчки. У «Барселоны» стопроцентный показатель по набранным очкам в последних шести турах чемпионата, а беспроигрышная серия достигла отметки в 17 матчей. Их отрыв от второго места составляет 10 очков, и уже сейчас мало кто сомневается в их итоговом триумфе.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Каталонцы выиграли у «желтой подлодки» в 11 из 13 последних матчах во всех турнирах. Смогут ли они продлить свою успешную серию?

2.«Барселона» остается непобедимой в чемпионате в 2019 году. Из последних 17 матчей они выиграли 15. Сможет ли коллектив Хави Кальехи нанести им первое поражение в календарном году?

3. В 8 из 9 последних матчах на «Эстадио де ла Серамика» было забито больше 2.5 голов. Порадуют ли команды результативностью в этой встрече?

4. «Барса» забивала минимум 2 гола в 9 из 10 последних матчей против «Вильярреала». Насколько результативна будет их атака в этом матче?

5. «Подводники» отличаются минимум 2 забитыми мячами в последних 3 турах чемпионата. Сколько раз им удастся поразить ворота Марк-Андре тер Стегена?

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press