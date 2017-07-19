19 июля. 18:00. Видеотрансляция матча «Чертаново» — «Текстильщик». «Черти» против Евсеева

Начинается первенство России среди команд Профессиональной футбольной лиги сезона-2017/18. Главным событием стартового дня турнира станет игра группы «Запад». Московское «Чертаново» принимает ивановский «Текстильщик».

Именно «Текстильщик», который тренирует известный в прошлом защитник сборной России и «Локомотива» Вадим Евсеев, является главным фаворитом «Запада». В прошлом чемпионате в весенней части ивановские футболисты под руководством Евсеева выиграли девять матчей из десяти при одной ничьей. 41-летний тренер пока не потерпел ни одного поражения в своей карьере. «Текстильщик» завершил турнир на 3-м месте, отстав на четыре очка от «Долгопрудного» и на двенадцать — от «Динамо-СПб».

«Чертаново» дебютирует на «Западе», ранее команда выступала в группе «Центр», где по итогам прошлого первенства финишировала на 6-й позиции в таблице. «Чертаново» второй сезон тренирует Игорь Осинькин, ранее трудившийся в «Кубани». А главной особенностью «чертей» является то, что команда комплектуется полностью из своих воспитанников.

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