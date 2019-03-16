17 марта. 22:35. Видеотрансляция матча «Бетис» — «Барселона»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Бетис-Барселона

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 17 марта в 22:35 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 28-го тура чемпионата Испании «Бетис»  —  «Барселона».

Каталонцы идут на первом месте и борются за свой 26-й тутул чемпиона Испании. Отрыв от преследующего их «Атлетико» составляет 7 баллов. В это воскресенье «Барсе» предстоит сыграть против «Бетиса» на «Бенито Вильямарин», где любому сопернику традиционно не просто набрать очки. Кроме того, «сине-гранатовые»  захотят взять реванш у «огурцов» за неприятное домашнее поражение в первом круге (3:4).

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Барселона» остается непобедимой в чемпионате в 2019 году. Из последних 14 матчей они выиграли 12. Смогут ли игроки «Бетиса» нанести им первое поражение в календарном году?

2. Каталонцы выиграли у севильцев последние 6 матчей на «Бенито Вильямарин» во всех турнирах. Продлится ли их победная серия?

3. Матчи между «Бетисом» и «Барсой» нередко радуют обилием голов – в последних 10 встречах во всех турнирах соперники поразили ворота друг друга 45 раз. Насколько результативна будет их очная встреча в этот раз?

4. Соперники не смогли поразить ворота «сине-гранатовых» в 5 из 7 последних матчах Ла Лиги. Смогут ли андалузцы испортить им статистику?

5. «Сине-гранатовые» отличались минимум 2 забитыми мячами в 12 из 13 последних матчей против «огурцов» во всех турнирах. Сколько им удастся забить в этой встрече?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»
Фото: Global Look Press

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