17 марта. 22:35. Видеотрансляция матча «Бетис» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 17 марта в 22:35 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 28-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона».
Каталонцы идут на первом месте и борются за свой 26-й тутул чемпиона Испании. Отрыв от преследующего их «Атлетико» составляет 7 баллов. В это воскресенье «Барсе» предстоит сыграть против «Бетиса» на «Бенито Вильямарин», где любому сопернику традиционно не просто набрать очки. Кроме того, «сине-гранатовые» захотят взять реванш у «огурцов» за неприятное домашнее поражение в первом круге (3:4).
5 причин, чтобы смотреть этот матч:
1. «Барселона» остается непобедимой в чемпионате в 2019 году. Из последних 14 матчей они выиграли 12. Смогут ли игроки «Бетиса» нанести им первое поражение в календарном году?
2. Каталонцы выиграли у севильцев последние 6 матчей на «Бенито Вильямарин» во всех турнирах. Продлится ли их победная серия?
3. Матчи между «Бетисом» и «Барсой» нередко радуют обилием голов – в последних 10 встречах во всех турнирах соперники поразили ворота друг друга 45 раз. Насколько результативна будет их очная встреча в этот раз?
4. Соперники не смогли поразить ворота «сине-гранатовых» в 5 из 7 последних матчах Ла Лиги. Смогут ли андалузцы испортить им статистику?
5. «Сине-гранатовые» отличались минимум 2 забитыми мячами в 12 из 13 последних матчей против «огурцов» во всех турнирах. Сколько им удастся забить в этой встрече?
Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь
Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»
Фото: Global Look Press