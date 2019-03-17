17 марта. 14:15. Видеотрансляция матча «Дженоа» — «Ювентус»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 17 марта в 14:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 28-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Ювентус».

Гости находятся на 14-м месте в Серии А, их отрыв от зоны вылета составляет 8 баллов. Чтобы продолжить продвижение по таблице, команде Юрича нужно отнимать очки у лидера первенства. Напомним, пока «Ювентус» не потерпел ни одного поражения в текущем чемпионате.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Дженоа» — первая команда, отнявшая очки у «Ювентуса» в текущем сезоне: 20 октября генуэзцы сыграли вничью (1:1) с футболистами Аллегри в гостях. Сумеют ли «грифоны» повторить свой успех в матче второго круга?

2. Криштиану Роналду забил 19 голов в Серии А и делит второе место в списке лучших снайперов с нападающим «Милана» Кшиштофом Пентеком. Сможет ли 34-летний нападающий приблизиться к капитану «Сампдории» Фабио Квальярелле (21 забитый мяч) по итогам 28-го тура?

3. В последних трех матчах футболисты «Дженоа» набрали всего два очка, не забив ни одного гола. Сумеют ли «грифоны» прервать неудачную серию в Серии А?

4. В 27 встречах первенства «Ювентус» потерял очки только три раза. Продолжится ли победная тенденция туринцев по итогам этого тура?

5. «Юве» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Дженоа»: 105 матчей, 63 победы, 21 ничья, 21 поражение. Запишут ли сегодня «бьянконери» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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