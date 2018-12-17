17 декабря. 22:30. Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Лацио»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 17 декабря в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 16-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио».

Обе команды находятся не в лучшем положении: «Аталанта» нестабильна и чередует выигрыши с поражениями, а «Лацио» не одерживал победу с 11 ноября. Поэтому в очном противостоянии бергамцам и римлянам необходимо брать очки, чтобы психологически разгрузиться.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Лацио» сыграл вничью в последних четырех турах чемпионата Италии. Завершится ли «мирная» серия у «орлов» на этот раз?

2. «Аталанта» не могла одержать победу в чемпионате с 20 августа по 21 октября. Позже бергамцы выиграли 4 встречи подряд, но в последних трех турах они набрали 3 очка из 9 возможных. Черная серия возвращается?

3. В гостевых встречах Серии А «Лацио» не выигрывает с 21 октября. И это одно из преимуществ бергамцев перед очной встречей.

4. Последняя победа «Аталанты» над «Лацио» произошла в конце октября 2015 года. Кстати, та встреча проходила на домашнем стадионе «богов» — «Атлети Адзурри д’Италия».

5. На счету форварда «Лацио» Чиро Иммобиле 10 голов. Лучшие же бомбардиры первенства — Кшиштоф Пентек (12 мячей) и Криштиану Роналду (11). Сумеет ли Иммобиле приблизиться к лидерам снайперской гонки по итогам сегодняшней встречи?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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