14 января. 22:50. Видеотрансляция матча «Рома» — «Виртус Энтелла»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 14 января в 22:50 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии «Рома» — «Виртус Энтелла».

«Волкам» придется сыграть с представителем третьего дивизиона. Встреча пройдет на «Стадио Олимпико», но команде Ди Франческо не стоит выходить в расслабленном состоянии: по ходу турнира «Виртус Энтелла» уже победила в гостевом матче у клуба из итальянской элиты.

5 причин, чтобы посмотреть этот матч:

1. В нынешнем сезоне «Рома» проиграла только в 2-х из 12 домашних встреч. Сегодня римляне имеют все шансы на продление серии.

2. «Виртус Энтелла» прошла два раунда национального Кубка, не пропустив ни одного мяча. А в 1/16 финала клуб из Серии C обыграл «Дженоа»: команды забили друг другу по три мяча, а в серии пенальти победили аутсайдеры — 7:6. Способны ли кьяварцы на новую сенсацию?

3. Оба клуба никогда не встречались в очном противостоянии. Как завершится историческая игра?

4. В прошлогоднем розыгрыше Кубка Италии «Рома» не смогла пройти барьер 1/8 финала: «волки» проиграли «Торино» (1:2). Получится у римлян выйти в четвертьфинал на этот раз?

5. «Виртус Энтелла» не пропускала голов в 4-х из последних 6 встреч. Удастся ли голкиперу отстоять на «ноль» в матче против команды с общей стоимостью состава в 399,4 млн евро?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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