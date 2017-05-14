14 мая. 15:00. Видеотрансляция матча «Зенит» Пенза — «Авангард» Курск. Ни шагу назад

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая в 13:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Зенит» Пенза — «Авангард» Курск.

Последние три матча «Авангарда» еще долго будут сниться в кошмарах болельщикам этого клуба: куряне дважды проиграли (в том числе и главным конкурентам из «Энергомаша»), а также сыграли в нулевую ничью с аутсайдерами лиги из «Рязани». Один балл за три тура – и команда Игоря Беляева теряет комфортное преимущество и свое лидерство.

Потеря очков во встрече с «Зенитом» означает то, что «Авангард» практически теряет шансы на борьбу за повышение в классе. В весенней части сезона пензяне набрали уверенный ход: 4 победы в шести играх, в том числе над все теми же лидерами из белгородского «Энергомаша». Но футболисты «Зенита» еще не обезопасили себя от зоны вылета, поэтому им также необходима победа. В матче первого круга команда Игоря Пывина уступила «Авангарду» с обидным счетом 0:1. Увидят ли зрители стадиона «Первомайский» месть в исполнении своих любимцев?

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая покажет прямые трансляции:

14 мая, воскресенье

«Восток»: 13:00. «Динамо-Барнаул» (Барнаул) – «Чита» (Чита)

«Центр»: 13:00. «Торпедо» (Москва) – «Энергомаш» (Белгород)

«Центр»: 16:00. «Рязань» (Рязань) – «Сатурн» (Раменское)

«Юг»: 17:00. «Сочи» (Сочи) — «Афипс» (Афипский)

«Юг»: 17:00. «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — «Армавир» (Армавир)