13 октября. 15:00. Видеотрансляция матча «Сатурн» – «Торпедо» Москва

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 13 октября в 15:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между «Сатурном» и московским «Торпедо».

Во встрече 13 октября в Раменском местный ФК «Сатурн» постарается дать бой ФК «Торпедо Москва» – главному фавориту ОЛИМП – Первенства России ПФЛ в группе «Центр». Торпедовцы после 11 игр имеют 31 очко, команда Игоря Колыванова одержала 10 победи только один раз сыграла вничью, москвичи забили 17 мячей, пропустив в свои ворота дважды. Любопытно, что среди лучших бомбардиров группы представителей «черно-белых» нет, самым результативным в команде является нападающий Иван Сергеев, на его счету 3 гола.

Белым по черному. Новая глава в истории московского «Торпедо»

«Сатурн» располагается на 12 месте в таблице, в 12 матчах команда набрала 8 очков: 1 победа, 5 ничьих, 6 поражений. При разнице мячей 9-14.

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