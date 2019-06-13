13 июня. 15:00. Видеотрансляция матча «Центр» — «Восток»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 13 июня в 15:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Кубка ПФЛ «Переправа» между «Центром» и «Востоком».

Этим летом Профессиональная футбольная Лига при поддержке Российского футбольного союза возрождает турнир «Переправа» (также проходил под названием «Надежда»), который дал путевку в большой спорт многим прославленным игрокам. Как и в былые годы, «Переправа» открывает новые имена и помогает молодым футболистам выйти на более высокий уровень.

«Переправа». Второй день. Футбол на любой вкус

Кубок ПФЛ «Переправа» стартовал во вторник и уже сегодня мы узнаем участников финала и матчей за 3-е и 5-е место. В группе А подобрались самые неуступчивые соперники. Команды «Центра» и «Востока» за первые два игровых дня турнира так и не смогли отличиться забитыми голами и сегодня им необходимо расколдовать ворота соперника, чтобы оказаться среди призеров «Переправы». И если «Центр» в случае успеха примет участие в матче за 3-е место, то «Восток» все еще имеет шансы выйти в финал турнира.

В розыгрыше турнира принимают участие сборные команды групп «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток», составленные из футболистов не старше 21 года, выступающих в региональных футбольных клубах ПФЛ, а также юношеская сборная России (U-20).

Календарь матчей

13 июня, четверг.

15:00 Центр – Восток.

18:30 Россия U-20 – Юг

15 июня, суббота.

10:00 Матч за 5-е место.

13:00 Матч за 3-е место.

16:00 Финал

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Фото: ПФЛ

Источник: еженедельник «Футбол»

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