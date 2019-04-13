13 апреля. 21:30. Видеотрансляция матча «Милан» — «Лацио»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 13 апреля в 21:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 32-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Лацио».

«Россонери» идут на четвертой строчке в Серии А, но могут потерять место в зоне Лиги чемпионов: их ближайшие конкуренты из «Аталанты» имеют такое же количество баллов — 52. Чтобы сохранить свою позицию, футболистам Гаттузо необходимо набирать очки в матче против «Лацио» — клуба, также сражающегося за путевку в еврокубки.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Кшиштоф Пентек забил 20 голов в Серии А и делит первое место в списке лучших снайперов лиги с 34-летним нападающим «Сампдории» Фабио Квальяреллой. Удастся ли поляку выйти в единоличные лидеры бомбардирской гонки по итогам 32-го тура?

2. Отставание «Лацио» от зоны Лиги Европы — 2 очка. Чтобы подняться на 6-е место в таблице, римлянам необходимо побеждать у «Милана» и ожидать осечек «Ромы» и «Торино».

3. 17 марта «россонери» прервали свою серию из 5 победных матчей Серии А подряд, проиграв «Интеру» (2:3). После этого «Милан» набрал всего один балл в трех турах. Что получится у команды Гаттузо в сегодняшней встрече?

4. Основное и дополнительное время (в Кубке Италии) в последних четырех играх между миланцами и римлянами заканчивались вничью. Как завершится очередной очный матч между командами?

5. «Милан» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Лацио»: 151 матч, 64 победы, 59 ничьих, 28 поражений. Запишут ли сегодня «россонери» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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