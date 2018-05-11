11 мая. 17:00. Видеотрансляция матча «Афипс» – «СКА Ростов-на-Дону»

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 11 мая в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 31-го тура первенства ПФЛ в группе «Юг» между «Афипсом» и «СКА Ростов-на-Дону».

«Афипс» из поселка Афипский возглавляет турнирную таблицу группы «Юг». В активе команды, которую тренирует Александр Сторожук, 71 балл после 28 матчей. «Афипс» одержал 22 победы, 5 раз сыграл вничью, потерпев только 1 поражение. ПРи разнице забитых и пропущенных мячей — 64 — 14. «СКА Ростов-на-Дону» занимает 8-е место с 41 очком после 29 встреч: 11 побед, 8 ничьих, 10 поражений. СКА забил 39 мячей, прпустив 31 гол. Всего до конца турнира на «Юге» командам осталось провести четыре тура.

Напомним, что 11 мая стартует единая спортивно-социальная акция «Страна, живи футболом!», которую проводят клубы Профессиональной футбольной Лиги.

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