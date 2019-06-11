11 июня. 15:00. Видеотрансляция матча «Запад» — «Центр»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 11 июня в 15:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Кубка ПФЛ «Переправа» между «Западом» и «Центром».

Этим летом Профессиональная футбольная Лига при поддержке Российского футбольного союза возрождает турнир «Переправа» (также проходил под названием «Надежда»), который дал путевку в большой спорт многим прославленным игрокам.

Сегодня в Саранске стартует турнир молодежных сборных команд – Кубок ПФЛ «Переправа». В матче открытия силами померятся команды групп «Запад» и «Центр».

В розыгрыше турнира принимают участие сборные команды групп «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток», составленные из футболистов не старше 21 года, выступающих в региональных футбольных клубах ПФЛ, а также юношеская сборная России (U-20).

Календарь матчей

11 июня, вторник. Запад – Центр. Урал-Приволжье – Россия U-20

12 июня, среда. Восток – Запад. Юг – Урал-Приволжье

13 июня, четверг. Центр – Восток. Россия U-20 – Юг

15 июня, суббота. Матч за 5-е место. Матч за 3-е место. Финал

Возрождение «Переправы». В Саранске пройдет турнир молодежных сборных, составленных из игроков ПФЛ

Фото: ПФЛ

Источник: еженедельник «Футбол»

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